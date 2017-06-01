«Ювентус», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на игрока «РБ Лейпциг» Форсберга

Нападающий «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг может покинуть свой нынешний клуб, сообщает Bild.
В услугах шведского футболиста заинтересован не один европейский гранд. Среди них, в частности, такие клубы, как туринский Ювентус», лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Кроме того, проявляет интерес к игроку и «Милан».
«Есть очень сильные клубы, заинтересованные в услугах Форсберга. Поэтому я хотел бы знать, каким и где видит Эмиль своё будущее. Всё это мы спокойно обсудим», — сказал в связи с этим агент Форсберга Хасан Джетинкая.
В чемпионате Германии Форсберг в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, став автором 8 голов и 19 результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.