Цорк: уход Тухеля из «Боруссии» Д не был единоличным решением Ватцке

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал расставание клуба с главным тренером Томасом Тухелем. Цорк в основном повторил слова исполнительного директора «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке.
«Я бы хотел покончить с некоторыми слухами. Уход Тухеля из «Боруссии» Д не был единоличным решением Ватцке. Это решение было результатом долгого процесса. Мне бы не хотелось, чтобы этому вопросу придавали личностную окраску. В «Боруссии» нет ни одного решения по спортивным проектам, в котором я бы не принимал участия. Поэтому совершенно неправильно приписывать всё это лишь Ватцке», — цитирует Цорка Kicker.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» достигла соглашения с наставником «Ниццы» Люсьеном Фавром.