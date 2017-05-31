Ватцке: «Боруссия» не нашла оснований для дальнейшего сотрудничества с Тухелем

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке обратился с открытым письмом к членам и болельщикам клуба, объясняя причины расставания с бывшим главным тренером команды Томасом Тухелем. Как сообщает интернет-портал Goal, в письме, в частности, говорится: «Позади сезон, и, несмотря на победу в Кубке Германии, назрела необходимость в объяснении некоторых вещей. Потеря таких игроков, как Гюндоган, Хуммельс и Мхитарян, приход новых и невероятно талантливых футболистов и травмы некоторых лидеров были серьёзным вызовом для нас. Мы благодарим наших болельщиков, а также игроков, которые в сложные моменты не сломались. И, естественно, мы благодарны нашему тренеру Тухелю. Расставание с ним вызывает критику у части наших болельщиков, и мы можем понять этих людей. С Тухелем у «Боруссии» было два успешных сезона. Но, к сожалению, в данный момент мы не смогли найти оснований для дальнейшего и перспективного сотрудничества с Тухелем. Поэтому в результате многих обсуждений и было принято это решение. Особенные отношения с нашим прежним тренером Юргеном Клоппом никогда не были мерилом для отношений с Тухелем. Никогда они не будут мерилом и для будущего наставника нашей команды».
Ранее сообщалось, что «Боруссия» достигла договорённости с наставником «Ниццы» Люсьеном Фавром.