Симутенков войдёт в тренерский штаб основного состава «Зенита»

В «Зените» вновь произошли кадровые изменения. Игорь Симутенков, в течение двух лет руководивший молодёжным составом питерского клуба, продолжит работу в роли помощника главного тренера первой команды. Об этом говорится на официальном сайте «Зенита».
В питерском клубе 44-летний Игорь Симутенков работает с января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и Кубок России.
Место Симутенкова в молодёжной команде «Зенита» займёт рекордсмен по количеству матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвёртый раз в карьере приступит к работе с молодёжным составом клуба.