Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Симутенков войдёт в тренерский штаб основного состава «Зенита»

1 июня 2017, четверг. 09:55. Футбол

В «Зените» вновь произошли кадровые изменения. Игорь Симутенков, в течение двух лет руководивший молодёжным составом питерского клуба, продолжит работу в роли помощника главного тренера первой команды. Об этом говорится на официальном сайте «Зенита».

В питерском клубе 44-летний Игорь Симутенков работает с января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и Кубок России.

Место Симутенкова в молодёжной команде «Зенита» займёт рекордсмен по количеству матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвёртый раз в карьере приступит к работе с молодёжным составом клуба.

«Зенит» объявил о назначении Павла Пивоварова на пост исполнительного директора
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Анатолий Давыдов Игорь Симутенков
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
10:00 Вентура не закрывает двери в сборную Италии для Балотелли
09:55 Симутенков войдёт в тренерский штаб основного состава «Зенита»
09:48 Саньоль не подтвердил информацию, что станет помощником Анчелотти в «Баварии»
09:43 Бышовец: Манчини привык тренировать топовые команды и работать со звёздами
09:37 «Ювентус» включился в борьбу за Щенсны
09:34 Кроос: рад, что мне не удалось договориться с «Баварией» о продлении контракта
09:28 И. Суркис: надеялся, что у Реброва хватит мужества продолжить работу в «Динамо»
09:06 Колосков: Мутко помогал «Спартаку»? Чушь полнейшая
08:59 Редондо: Марсело – футболист уровня Мальдини и Роберто Карлоса
08:58 Пирло: если «Ювентус» выиграет ЛЧ, Буффон должен получить «Золотой мяч»
08:40 Иньеста: способен играть за «Барселону» так же, как в 28 лет
08:27 Черевченко: «Балтику» тянули за уши? Бред
08:24 Маттеус: могу представить себе Фавра в качестве преемника Тухеля в «Боруссии»
08:23 Редондо: вижу в Зидане многое от великого дель Боске
08:00 Павлюченко присоединится к «Арарату» 13-14 июня
07:37 Цилер может покинуть «Лестер Сити» и вернуться в Бундеслигу
07:35 «Манчестер Сити» предложил за защитника «Атлетико» Эрнандеса € 50 млн
07:32 Уилшир опасается, что Венгер захочет продать его из-за повышенной травматичности
07:30 Вице-президент «Арарата»: рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ
07:11 «Манчестер Юнайтед» готов к переговорам о новом контракте с Ибрагимовичем
06:54 Цорк: уход Тухеля из «Боруссии» Д не был единоличным решением Ватцке
06:49 Мбаппе отказал «Манчестер Сити», желая играть в «Реале»
06:46 В Бразилии бесследно исчезли останки Гарринчи
06:30 «Ювентус», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на игрока «РБ Лейпциг» Форсберга
06:29 На Кубке конфедераций — 2017 и ЧМ-2018 создадут среду без табачного дыма
06:19 Алейкс Видаль: начал думать, как убедить Вальверде в своей востребованности
06:02 Агент: скорее всего, Тигиев останется в «Спартаке»
05:29 В Сочи установили футбольные ворота со скамьёй для зарядки гаджетов
05:29 Веллитон: не знаю, почему Акинфеев так невзлюбил меня
05:20 Видео: двойной сейв защитника и вратаря «Орландо Сити» в матче с «Ди Си Юнайтед»
05:01 Примера опубликовала видео 10 лучших голов мая
04:23 Немецкий арбитр Кристиан Динкерт назначен на товарищеский матч Венгрия — Россия
04:03 Ребров: зачем Черчесову объяснять мне причины своего выбора?
04:00 Веллитон признался, что ему интересен вариант с возвращением в РФПЛ
03:41 «Арсенал» повысил зарплату Арсена Венгера до £ 8 млн в год
03:27 Веллитон: безумно рад, что «Спартак» заполучил долгожданный трофей
03:20 Бабаев: «Челси» интересуется Головиным? Это очень красивый, но всё-таки фейк
03:19 Кавазашвили: решил покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба
02:58 Сборная Австралии назвала окончательный состав на Кубок конфедераций в России
02:42 Ребров: думал, буду дольше кайфовать, наслаждаться завоёванным титулом
02:31 «Олимпиакос» наказан за нападение его охранников на игроков «Платаниаса»
01:59 Победный гол Халка — в видеообзоре матча «Цзянсу Сунин» — «Шанхай СИПГ»
01:48 Бернарду Силва: думаю, Мбаппе сам не знает, уйти ему из «Монако» или остаться
01:36 Президент «Динамо» К: перед новым тренером поставим задачу вернуть чемпионство
01:29 Голкипер «Бенфики» Эдерсон успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Сити»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Ждёте ли вы второго пришествия Бердыева в "Рубин"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017