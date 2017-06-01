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Чалов прочитал стихотворение «Детство» в рамках проекта «Лирика футбола»

1 июня 2017, четверг. 11:04. Футбол

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов принял участие в проекте «Лирика футбола», который проводится на официальном портале болельщиков чемпионата мира — 2018. В рамках проекта будет выпущена серия роликов с футболистами российской футбольной Премьер-Лиги, читающими свои любимые стихотворения.

Чалов стал одним из героев проекта, прочитав стихотворение Ивана Бунина «Детство».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальном портале болельщиков чемпионата мира 2018 года в «Твиттере».

Глушаков прочитал стихотворение «Послушайте» в рамках проекта «Лирика футбола»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Фёдор Чалов
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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