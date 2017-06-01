Чалов прочитал стихотворение «Детство» в рамках проекта «Лирика футбола»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов принял участие в проекте «Лирика футбола», который проводится на официальном портале болельщиков чемпионата мира — 2018. В рамках проекта будет выпущена серия роликов с футболистами российской футбольной Премьер-Лиги, читающими свои любимые стихотворения.
Чалов стал одним из героев проекта, прочитав стихотворение Ивана Бунина «Детство».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальном портале болельщиков чемпионата мира 2018 года в «Твиттере».
Глушаков прочитал стихотворение «Послушайте» в рамках проекта «Лирика футбола»