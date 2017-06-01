Мексика вырвала победу у Сенегала и вышла в 1/4 финала ЧМ U20

Определился ещё один четвертьфиналист чемпионата мира среди сборных до 20 лет, который проходит в Южной Корее. На стадионе «Инчхон» встречались Мексика и Сенегал.
Зрители стали свидетелями лишь одного гола, который на 89-й минуте забили мексиканцы. К тому моменту Сенегал играл в меньшинстве. На 72-й минуте с поля за второе предупреждение был удалён Алиуне Гейе. Победу же Мексике принёс Рональдо Сиснерос — 1:0.
В четвертьфинале мексиканцы сыграют со сборной Англии. В другом матче 1/4 финала Португалия встретится с Уругваем. Сборные Венесуэлы и Замбии ожидают своих соперников, которые определятся 1 июня.
Расписание ЧМ U20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на канале ФИФА в YouTube.