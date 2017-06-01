Вместе с Бердыевым «Ростов» покинули и его помощники

Как стало известно «Чемпионату», вслед за вице-президентом — тренером Курбаном Бердыевым «Ростов» покинули и его помощники. Донскую команду в частности оставили главный тренер Иван Данильянц и тренер вратарей Виталий Кафанов. Неясным остаётся будущее Дмитрия Кириченко.
64-летний Курбан Бердыев работал с «Ростовом» с 2014 года, выиграв с командой серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16.
Ранее в прессе сообщали о возможном возвращении Курбана Бердыева в «Рубин». Кафанов и Данильянц также в своё время работали с Бердыевым в казанской команде.
Бердыев может вернуться в Казань. Главное — в обзоре дня
Сборная России начала подготовку в Кубку конфедераций, состоялись первые переходные матчи, Бердыев может вернуться в «Рубин» — в обзоре дня.