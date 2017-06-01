На четырёх турнирах летом опробуют четвёртую замену в дополнительное время

Перед финалом Лиги чемпионов среди женщин исполнительный комитет УЕФА провёл в Кардиффе заседание и обсудил широкий спектр вопросов, связанных с европейским футболом. Одним из решений стало провести эксперимент с четвёртой заменой в дополнительное время, а также эксперимент с жёлтыми и красными карточками для официальных представителей команд в технической зоне на следующих финальных турнирах.
Данный эксперимент будет проведён сразу на четырёх турнирах: чемпионате Европы—2017 среди женщин, чемпионате Европы—2017 среди молодёжи, чемпионате Европы—2017 среди девушек до 19 лет и чемпионате Европы—2017 среди юношей до 19 лет.
Также решено продолжить эксперимент с новым порядком исполнения послематчевых пенальти («система ABBA») на финальных турнирах чемпионата Европы среди юношей до 19 лет и чемпионата Европы среди девушек до 19 лет.
«Использование жёлтых/красных карточек для неиграющих представителей команд должно чётко обозначать ситуации, когда запасной игрок или представитель тренерского штаба официально предупреждён либо удалён из технической зоны», — говорится на официальном сайте УЕФА.