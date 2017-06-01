Терри: во мне говорит старая школа, но подкаты я люблю так же, как и голы

Легенда «Челси» Джон Терри, который покинет клуб этим летом, ответил на вопрос о прогрессе АПЛ и признался, что высоко ценит качественные подкаты.
«Думаю, АПЛ стала лучше и продолжает улучшаться год за годом. В первую очередь это касается уровня игроков. Он улучшается, а иностранные легионеры на протяжении многих лет играют важную роль, учитывая менталитет, которые они демонстрируют в Англии, на поле и за его пределами. Вырос уровень игроков, а также большое влияние оказывали иностранные футболисты, и их подход ко многим вещам положительно сказался на нашей жизни, как в футболе, так и в повседневной жизни.
Премьер-лига была очень силовой, с дальними забросами мяча на нападающих, и большинство команд играли с одним большим нападающим и одним быстрым рядом с ним. А теперь мы видим команды, защитники которых распределяются по штрафной и разыгрывают мяч, отправляемся в нашу академию и видим, как это делают ребятишки в возрасте 7-8 лет, они делят штрафную между собой и уверенно действуют с мячом, и это приятно видеть.
Конечно, с возрастом моя игра изменилась. На тренировках я делал упор на подкатах и таком стиле игры, ведь молодому игроку хочется, чтобы его признавали. Мне нравятся подкаты. Для меня это как голы — по-настоящему хороший отбор или блок, когда получаешь мячом по лицу с пяти метров, однако предотвращаешь гол. Для меня это равноценно голу. Думаю, это во мне говорит старая школа, менталитет того поколения, с которым я рос. Мне нравится эта сторона игры, и я люблю обороняться", — цитирует Терри сайт «Челси».