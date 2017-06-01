Кучук процитировал Высоцкого, отвечая на вопрос о возможном возвращении в РФПЛ

Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук процитировал Владимира Высоцкого, отвечая на вопрос о своём возможном возвращении в РФПЛ.
«Какое будущее у меня в команде и у команды? Вопрос, конечно, интересный. Но это вопрос не ко мне и не к футболистам. Слухи отправляют меня на работу в Россию? Вы знаете, был такой певец, поэт и актёр Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: «Слышал, под землёю город строят? Говорят, на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют. Навсегда, и эти сведенья верны…» Всему своё время. Спасибо команде за этот сезон. Спасибо стадиону за этот сезон, я бы его для нас назвал счастливым, у нас тут была удача, кроме одного матча», — цитирует Кучука пресс-служба «Стали».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кучук является главным кандидатом на должность наставника «Ростова».