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Яя Туре продлил контракт с «Манчестер Сити»

1 июня 2017, четверг. 20:00. Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, соглашение которого с клубом истекало этим летом, подписал новый контракт, который будет рассчитан на один год. Об этом сообщила пресс-служба английской команды.

«Яя оказал невероятную преданность «Манчестер Сити», а также остаётся важным членом команды Хосепа Гвардиолы. Он также является нашим одним из самых опытных и популярных футболистов. Мы довольны тем, что он остаётся с нами, и надеемся, что нас ждёт очень интересный следующий сезон», — сказал спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

«Я доволен. Сказал самому себе, что моё приключение с «Манчестер Сити» ещё не закончено. Остался доволен переговорами со спортивным директором и главным тренером. Мне повезло быть частью великого клуба с великими игроками, которые помогают мне добиваться своих целей», — сказал Туре.

В прошедшем сезоне Туре провёл за команду Хосепа Гвардиолы 31 матч, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Селюк: если Манчини возглавит «Зенит», то он пригласит в команду Яя Туре
Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Яя Туре
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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