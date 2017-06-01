«Ред Булл Зальцбург» вырвал победу над «Рапидом» в финале Кубка Австрии

В финальном матче Кубка Австрии «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Рапид». Встреча проходила на стадионе «Хипо-Арена – Вертерзее» и завершилась со счётом 2:1.
На 51-й минует «красные быки» вышли вперёд в счёте после точного удара Хван Хи Чана, однако «Рапид» сравнял уже через пять минут благодаря голу Жоэлинтона. Решающий гол команда из Зальцбурга забила на 84-й минуте, когда отличился Валентин Лацаро.
Ранее «Ред Булл Зальцбург» также оформил победу в чемпионате Австрии, с большим отрывом финишировав на первом месте в итоговой турнирной таблице. «Рапид» занял пятую строчку.