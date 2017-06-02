Сампаоли официально представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины

Бывший главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли был официально представлен в качестве наставника сборной Аргентины. Информация об этом появилась на странице ассоциации футбола Аргентины в «Твиттере».
«Хочу надеяться, что команда, которую удастся создать, принесёт болельщикам радость, в которой они так нуждаются. Я хочу создать крепкий коллектив. Я сам являюсь болельщиком сборной и сделаю всё необходимое для роста команды. Нам нужно найти свою идентичность, а также провести тщательный анализ молодёжных команд. Мы ещё оценим, как лучше всего подойти к игре с Бразилией, а матч с Сингапуром, безусловно, даст возможность поэкспериментировать с игровыми связками», — приводит слова Сампаоли официальный «твиттер» ассоциации футбола Аргентины.
Фотографии с официальной презентации Сампаоли в качестве главного тренера сборной Аргентины можно посмотреть в «Твиттере».
Аргентинская национальная команда в июне проведёт два товарищеских матча: 9 июня — с Бразилией, 13 июня — с Сингапуром.