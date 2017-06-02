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Французские СМИ: «МЮ» сделал предложение «Лиону» о трансфере Ляказетта

2 июня 2017, пятница. 04:41. Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» о покупке нападающего Александра Ляказетта. Об этом сообщает Get Football News France со ссылкой на L'Equipe.

По информации британского издания Mirror «МЮ» готов предложить за форварда около £ 50 млн (€ 57 млн).

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявлял, что нападающий клуба Александр Ляказетт имеет устную договорённость с мадридским «Атлетико» о переходе.

В минувшем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 30 матчей, отметившись 28 голами и 3 результативными передачами.

Гризманн: хотел бы играть с Ляказеттом в одной команде
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Лион Манчестер Юнайтед Александр Ляказетт Трансферы
Новости. Футбол
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