Ляказетт рассказал, почему отказался переходить в «ПСЖ»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт летом прошлого года мог перейти в «ПСЖ», но отказался. Об этом футболист рассказал в интервью L'Equipe.
«Прошлым летом «ПСЖ» обращался ко мне, но я предан «Лиону». Если бы я и ушёл, то только в зарубежный клуб. «ПСЖ» является большим клубом, приятно, что они заинтересованы во мне, но я не хочу оставаться во Франции и хочу поиграть за рубежом», — сказал Ляказетт.
Ранее французские СМИ сообщили, что «Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» о трансфере Ляказетта.
Оляс: у Ляказетта есть договорённость с «Атлетико», но трансфер ещё не состоялся