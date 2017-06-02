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К. Шмейхель не поможет Дании в матчах с Германией и Казахстаном

2 июня 2017, пятница. 14:09. Футбол

Датский голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель не сыграет в двух ближайших международных матчах. Sky Sports сообщает, что 30-летний вратарь во время тренировки повредил бедро.

Таким образом, Каспер Шмейхель не поможет сборной Дании в товарищеском матче с Германией (6 июня) и в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года с Казахстаном (10 июня).

В ближайшее время тренерский штаб сборной Дании должен определиться с тем, кто заменит Шмейхеля.

Сборная Дании в группе Е отборочного турнира ЧМ-2018 занимает 3-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»

Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком сезона
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Лестер Сити Сборная Германии — Футбол Сборная Дании - Футбол Сборная Казахстана - Футбол Каспер Шмейхель Травмы — футбол
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2 июня 2017, пятница
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