К. Шмейхель не поможет Дании в матчах с Германией и Казахстаном

Датский голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель не сыграет в двух ближайших международных матчах. Sky Sports сообщает, что 30-летний вратарь во время тренировки повредил бедро.
Таким образом, Каспер Шмейхель не поможет сборной Дании в товарищеском матче с Германией (6 июня) и в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года с Казахстаном (10 июня).
В ближайшее время тренерский штаб сборной Дании должен определиться с тем, кто заменит Шмейхеля.
Сборная Дании в группе Е отборочного турнира ЧМ-2018 занимает 3-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»
Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком сезона