Беленов: как отбить пенальти Роналду? Пока об этом рано думать

Голкипер сборной России Александр Беленов рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России, а также поведал о своём будущем.
«Я бы не стал сравнивать тренировки Черчесова и Семака — это разные вещи. На сборе в первые дни нам было нелегко, нагрузки были приличные, но, думаю, ближе к игре станет чуть попроще.
Секрет в отражении пенальти? У меня такого нет. Я не считаю, что пенальти — это лотерея. Для вратаря, естественно, это непросто, но в психологическом плане легче: если отобьёшь — ты герой, если нет — то ничего страшного. Как отбить пенальти Роналду? Пока об этом рано думать. Сначала мне нужно попасть в окончательный список, выйти на поле, а уже только потом думать о Роналду.
Акинфеев? Он является одним из лидеров команды. Акинфеев давно в сборной, у него большой опыт», — передаёт слова Беленова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Также Беленов рассказал о своём будущем. Контракт 30-летнего футболиста с «Уфой» истёк.
«Контракт с «Уфой» у меня закончился, но что-то о продолжении карьеры сказать не могу. Сейчас все мысли о сборной. О клубных делах будем думать позже», — подытожил Беленов.