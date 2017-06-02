Орлов: «Рубин» будет сильным конкурентом в борьбе за чемпионство

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, какие команды будут вести борьбу за чемпионство в следующем сезоне.
«Конечно, в следующем сезоне мы ждём от „Зенита“ чемпионства. Какая ещё может быть задача? Но учтите, что Бердыев, судя по всему, приходит в „Рубин“, а там у них сейчас материальные условия лучше, чем тогда, когда Курбан Бекиевич был там в первый раз и дважды приводил команду к чемпионству. Это будет сильный конкурент. И не сбрасывайте со счетов ЦСКА и, конечно, „Краснодар“. Ну а уж „Спартак“-то и вовсе лидер. Чемпионат будет очень интересный, и он начнётся уже 15 июля, не так долго ждать», — заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».