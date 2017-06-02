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Итальянские СМИ сообщили об интересе «Зенита» к четырём игрокам «Интера»

2 июня 2017, пятница. 19:11. Футбол

В связи с назначением Роберто Манчини на пост главного тренер «Зенита» итальянские СМИ сообщают об интересе клуба из Санкт-Петербурга к ряду игроков из Серии А, в том числе из «Интера», в котором наставник работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы.

Издание laroma24.it сообщает, что в списке игроков, которых хочет приобрести Манчини, значится аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес. Помимо него питерцы якобы интересуются колумбийским защитником «Интера» Джейсоном Мурильо и бывшим хавбеком «Ромы» малийцем Сейду Кейта, который сейчас выступает в клубе «Аль-Джаиш» (Катар).

Итальянский журналист Альфредо Педулла в интервью FCInter1908.it предположил, что потенциальными новичками «Зенита» под руководством Манчини могут стать некоторые игроки «Интера», в числе которых итальянский защитник Андреа Раноккия, а также хорватские полузащитники Марсело Брозович и Иван Перишич.

Ранее Calciomercato.com сообщило, что Манчини хочет видеть в «Зените» нападающего «Торино» Андреа Белотти, а форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини— альтернативный вариант.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Интер Рома ФК Зенит Андреа Раноккия Джейсон Мурильо Иван Перишич Леандро Паредес Роберто Манчини Сейду Кейта Трансферы
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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