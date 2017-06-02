«Мюнхен-1860» потерял профессиональный статус и стал любительским

Немецкий клуб «Мюнхен-1860» потерял профессиональный статус после того, как не смог пройти процедуру лицензирования для участия в третьем немецком дивизионе, сообщает Deutsche Welle.
Главный акционер клуба иорданец Хасан Исмаик отказался заплатить порядка $ 10 млн, необходимых для прохождения процедуры регистрации в третьем дивизионе. По словам бизнесмена, он не совершил необходимого платёжа в связи с тем, что «клуб отказался принять необходимые изменения для решения текущих проблем».
Исмаик спас «Мюнхен-1860» от банкротства в 2011 году, заявив о намерении вернуть клубу былую славу. Мюнхенцы становились чемпионом Германии в 1966 году, а высший немецкий дивизион покинули в 2004 году.