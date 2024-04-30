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Президент РФС Дюков: клубы РПЛ по-прежнему конкурентоспособны, падения уровня не произошло

Президент РФС Дюков: клубы РПЛ по-прежнему конкурентоспособны, падения уровня не произошло
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги. По мнению функционера, падения уровня не произошло, а с точки зрения динамики, интенсивности футбол в России прогрессирует.

«Не считаю, что произошло снижение уровня лиги и клубов. Чтобы делать выводы, нужно сравнивать наши команды с соперниками из других стран в международных турнирах. Тем не менее наши команды проводят товарищеские матчи с клубами из других стран, эти игры показывают, что наши команды по-прежнему конкурентоспособны.

Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ — большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Недавно в РФС назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

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