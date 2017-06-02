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Марсело: не думаю, что у «Реала» возникнут проблемы в матче с «Ювентусом»

2 июня 2017, пятница. 21:26. Футбол

Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдёт завтра, 3 июня, в Кардиффе.

«Это финал Лиги чемпионов. Не исключено, что „Ювентус“ постарается накалить страсти. Мы сфокусированы на своей работе. Знаем, для чего мы сюда приехали, поэтому ничто на нас не повлияет. Мы здесь, чтобы защищать „Реал“, и завтра мы отдадим все силы на поле.

Думаю, двухнедельная пауза пошла нам на пользу. Нам нелегко далась победа в чемпионате, и передышка была необходима. Не думаю, что у нас возникнут проблемы в матче с «Ювентусом». Мы знаем, что должны делать завтра", — цитирует Марсело пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» и «Реал»: путь к финалу Лиги чемпионов
Если вы вдруг впадали в зимнюю спячку и проснулись только к лету, вспоминаем, как «Юве» и «Реал» оказались в финале ЛЧ.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Ювентус Марсело
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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