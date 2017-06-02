Вратарь «Ростова» Медведев женился

Вратарь «Ростова» Никита Медведев женился, сообщается в официальном «твиттер»-аккаунте донской команды. 22-летний футболист и его избранница Наталья сыграли свадьбу в родном Ижевске.
В минувшем сезоне Медведев провёл 17 матчей за «Ростов» в российской Премьер-Лиге и установил рекорд по продолжительности сухой серии в истории чемпионата России — в общей сложности российский голкипер не пропускал почти 11 полных матчей — 988 минут.
Фотографии со свадьбы Медведева можно посмотреть в «твиттер»-аккаунте «Ростова».