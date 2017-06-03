Куртуа: буду рад видеть Лукаку в раздевалке «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что хотел бы видеть в лондонской команде партнёра по сборной Бельгии и бывшего форварда синих Ромелу Лукаку, выступающего за «Эвертон».
«Ромелу — отличный игрок, и если он решит перейти в „Челси“ или „Челси“ решит его купить, то я буду рад видеть его в нашей раздевалке. Думаю, если клуб сделает правильное предложение, то он перейдёт к нам. Всё зависит от его решения», — цитирует Куртуа Goal.
24-летний Лукаку, который был игроком «Челси» с 2011 по 2014 год, в минувшем сезоне провёл за «Эвертон» 37 матчей в АПЛ и забил 25 голов.
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