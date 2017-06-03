Гиггз: история с переходом Гризманна в «Манчестер Юнайтед» ещё не закончилась

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз предположил, что история с переходом нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в стан «красных дьяволов» не закончена — даже после недавних известий о том, то что французский форвард решил остаться в Мадриде.
«Я не думаю, что история закончилась, по-моему всё будет продолжаться в течение лета, будет ещё множество слухов. „МЮ“ нужны голы. Во всех командах, в которых я играл, забитые мячи шли отовсюду. Иногда можно было надеяться на центрфорварда, но чаще всего были и полузащитники, и вингеры, и даже защитники, которые тоже забивали. „МЮ“ не хватает результативности. Они слишком зависели от Златана Ибрагимовича и, разумеется, им будет не хватать его ещё, как минимум, в начале следующего сезона. „МЮ“ нужен бомбардир — тот? кто будет забивать по двадцать мячей за сезон и более», — приводит слова Гиггза Daily Mail.