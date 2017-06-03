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Вальверде: признаю, что не был значительным приобретением для «Барселоны»

3 июня 2017, суббота. 07:49. Футбол

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде вспомнил о тех временах, когда защищал цвета каталонского клуба как футболист. Вальверде отметил, что в этом качестве он не добился больших успехов.

«Должен признать, что я не был значительным приобретением для «Барселоны». Пополнил я ряды клуба с травмой колена. Процесс восстановления после травмы получился неудачным, и я вынужден был вновь подвергнуться хирургическому вмешательству. Потом снова была операция; в результате я покинул «Барселону» и стал выступать за «Атлетик». Так что должен признать, что успехов в «Барселоне» я не добился. Это реальность», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

За «Барселону» Вальверде играл с 1988 по 1990 год.

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Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Эрнесто Вальверде
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