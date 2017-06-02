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Гвардиола одобряет решение руководства «Барселоны» о назначении Вальверде

2 июня 2017, пятница. 10:14. Футбол

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», прокомментировал назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера команды. Вальверде, возглавлявший ранее «Атлетик» из Бильбао, сменил на этом посту Луиса Энрике, который не стал продлевать контракт с каталонским клубом. Гвардиола считает, что испанский гранд принял верное решение, сделав ставку на этого специалиста.

«Достойный тренер и прежде всего достойный человек, заслуживающий наилучшего. Желаю удачи», — написал Гвардиола на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Вальверде: надеюсь, буду наслаждаться игрой Месси и помогу ему стать ещё лучше
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Хосеп Гвардиола Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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