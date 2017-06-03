В окончательную заявку сборной Чили на Кубок конфедераций вошли 23 футболиста

Стала известна окончательная заявка сборной Чили на Кубок конфедераций — 2017 в России, сообщается на официальной странице чилийской федерации футбола в «Твиттере».
По сравнению с предварительной заявкой в состав команды не попали защитник Гильермо Марипан («Универсидад Католика»), хавбеки Сесар Пинарес («Унион Эспаньола»), Ерко Лейва («Универсидад де Чили») и Габриэль Суасо («Коло Коло»), а также нападающие Николас Кастильо («Пумас», Мексика) и Фелипе Мора («Универсидад де Чили»).
Всего в состав сборной Чили на Кубок конфедераций вошли 23 футболиста:
вратари — Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»);
защитники — Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Энцо Роко («Крус Асуль», Мексика), Эухенио Мена («Ресифе», Бразилия), Пауло Диас («Сан-Лоренсо», Аргентина), Гари Медель («Интер», Италия), Гонсало Хара, Жан Босежур (оба — «Универсидад де Чили»);
полузащитники — Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Чарлес Арангис («Байер», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба — «Сельта», Испания), Эдисон Пуч («Некакса», Мексика);
нападающие — Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдуардо Варгас («Тигрес», Мексика), Анхело Сагаль («Уачипато»), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Леонардо Валенсиа («Палестино»).