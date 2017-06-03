В Италии утверждают, что «Зенит» интересуется двумя игроками «Аталанты»

Футболисты «Аталанты» защитник Андреа Конти и нападающий Алехандро Гомес могут продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает сайт журналиста Ди Марцио.
По информации источника, «Зенит» уже начал переговоры по приобретению 29-летнего аргентинца Гомеса, а также рассматривает возможность усиления состава 23-летним итальянцем Конти. Отмечается, что новый главный тренер команды из Санкт-Петербурга Роберто Манчини приглядывается в сторону чемпионата Италии относительно возможных будущих трансферов клуба.
В минувшем сезоне серии А Конти принял участие в 33 матчах за «Аталанту», забил восемь голов и отдал пять результативных передач, а Гомес отметился 16 голами и 10 результативными передачами в 37 матчах.
После назначения Манчини на пост наставника «Зенита» разные итальянские СМИ сообщили о целом ряде потенциальных новичков питерцев из команд чемпионата Италии, в числе которых форвард «Ромы» Эдин Джеко.