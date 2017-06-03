Манчини попытается переманить Джеко в «Зенит»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет видеть в рядах своей команды нападающего «Ромы» Эдина Джеко, сообщает Football Italia со ссылкой на Ansa. Итальянский специалист хорошо знаком с возможностями 31-летнего боснийца по совместной работе в «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Джеко провёл за «Рому» в чемпионате Италии 37 матчей, в которых забил 29 голов, став лучшим бомбардиром турнира.
Ранее сообщалось, что Манчини хочет переманить в петербургскую команду нападающего «Торино» Андреа Белотти, а альтернативным вариантом является форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.