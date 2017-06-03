Маттеус: «Реал» силён, но «Ювентус» ещё сильнее

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус в своей колонке в The Sun объяснил, почему считает «Ювентус» фаворитом в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», который сегодня состоится в Кардиффе.
«Ювентус» — «Реал» — из тех матчей, которых болельщики хотели бы видеть в финале Лиги чемпионов. Встреча двух великих клубов. Я вижу фаворитом «Ювентус». Разница между клубами заключается в том, что у туринцев гораздо более гибкая команда, чем у «Реала».
Мадридский гранд не очень хорош в поисках ответов на сложные вопросы. А если вы посмотрите на выступления «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов, то увидите, что в его случае это по-другому. В противостояниях с «Барселоной» и «Монако» туринцы показали, что могут менять свой подход к игре. У них также лучшая оборона в этом турнире, в которой собраны Кьеллини, Бонуччи, Барцальи и властный Буффон. «Ювентус» пропустил три гола в 12 матчах – это феноменально.
«Ювентус» хорош не только обороной. Эта команда отлично выбирается в атаку. Туринцы действуют более компактно, чем мадридцы. «Ювентус» работает и думает на поле, как единая команда. Считаю, что «Реал» силён, но «Ювентус» ещё сильнее», — написал Маттеус.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.