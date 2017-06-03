Балаге: Бэйл будет на скамейке, Иско выйдет в стартовом составе «Реала»

Журналист Sky Sports и AS Гильем Балаге поделился информацией о стартовом составе «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Бэйл будет на скамейке. Иско выйдет в стартовом составе. Ключевые члены мадридской команды предпочли сыграть с четырьмя игроками в полузащите», — написал Балаге в своём «твиттере».
Гарет Бэйл из-за травмы не выходил на поле с конца апреля, но восстановился к финалу Лиги чемпионов. В полуфинальном противостоянии с «Атлетико» (3:0, 1:2), а также в ответном матче 1/4 финала с «Баварией» (4:2 ДВ), валлийца в стартовом составе «Реала» заменил Иско.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.