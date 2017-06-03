Полузащитник «Рубина» Лестьенн женился

Полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн женился. Клуб уже поздравил 24-летнего футболиста с важным событием в личной жизни.
«Сегодня женился Максим Лестьенн! Поздравляем молодожёнов», — гласит запись на официальной странице казанского клуба в социальной сети «Твиттер».
В минувшем сезоне российской футбольной Премьер-Лиги Лестьенн провёл 13 матчей (пять — с первых минут), в которых забил три мяча (один — с пенальти) и отдал одну голевую передачу, а также получил две жёлтые карточки.
Фото доступно в аккаунте «Рубина» в «Твиттере».