«Реал» выиграл чемпионат Испании и ЛЧ/КЕЧ в одном сезоне впервые за 59 лет

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
Ранее «Реал» стал чемпионом Испании, опередив «Барселону» в итоговой таблице на три очка.
«Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов за один сезон впервые за 59 лет. В последний раз мадридцам удавалось подобное в сезоне-1957/58.