Фергюсон поздравил Роналду с победой в Лиге чемпионов

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил с победой в Лиге чемпионов нападающего «Реала» Криштиану Роналду, с которым они вместе работали в английской команде. «Реал» выиграл у «Ювентуса» со счётом 4:1 в финале Лиги чемпионов, а португальский форвард отметился дублем. Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
После игры Фергюсон поздравил Роналду с победой, а также сфотографировался с экс-подопечным и его сыном. Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Роналду играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год, в числе прочего выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.