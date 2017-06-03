Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1). Таким образом, португалец довёл число своих голов в этом сезоне ЛЧ до отметки 12 и стал лучшим бомбардиром турнира.
Роналду в пятый раз подряд и в шестой раз в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Криштиану является лучшим голеадором в истории ЛЧ — всего на его счету 105 голов в главном клубном турнире Европы.
Стоит отметить, что второй гол в ворота «Ювентуса» стал для Роналду 600-м в его карьере.