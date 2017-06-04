Американская хип-хоп группа Black Eyed Peas выступила на церемонии открытия финала Лиги чемпионов. Матч «Ювентус» — «Реал» прошёл в Кардиффе (Уэльс) и завершился победой мадридской команды со счётом 4:1.
Видео выступления Black Eyed Peas можно посмотреть на официальном канале УЕФА в YouTube.
«Мы намерены поднять эмоции болельщикам на стадионе и всем, кто будет смотреть финал Лиги чемпионов. Мы сами футбольные болельщики, а потому прекрасно понимаем, насколько важна игра для людей, которые будут наблюдать её на трибунах, у себя дома и с друзьями. Это выступление столь же дорого для нас самих. Мы рассчитываем на незабываемое шоу», — сказал перед игрой will.i.am, член группы Black Eyed Peas