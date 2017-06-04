Асенсио: ключом к успеху «Реала» стала сплочённость игроков

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. 21-летний испанец на 90-й минуте забил последний гол в матче.
«Сплочённость, которую показали игроки „Реала“, стала ключом к победе в четырёх турнирах. Мы работаем вместе и доверяем друг другу. Никогда не мог себе представить, что достигну таких вершин. Очень доволен тем, как этот год сложился и для меня лично, и для всей команды в целом», — приводит слова Асенсио испанский интернет-портал Marca.
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