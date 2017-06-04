Рауль: нынешний состав «Реала» — лучший в истории клуба

Бывший нападающий «Реала» Рауль прокомментировал победу мадридской команды над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.
«Поздравляю Зидана с тем, как он справляется со своей работой. Они должны продолжать работать и бороться для того, чтобы радовать мадридских болельщиков.
Думаю, нынешний состав — лучший в истории «Реала», но наличие Зидана в качестве тренера тоже очень важно. Он ключевой элемент системы и заслуживает огромной похвалы. Без его умений этот успех был бы невозможен", — цитирует Рауля Football Espana.
Перес: Зидан может остаться в «Реале» до конца жизни