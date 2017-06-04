«Тосно» арендовал у «Спартака» Мелкадзе на сезон-2017/18

Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе проведёт сезон-2017/18 в «Тосно» на правах аренды. Об этом сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.
«Какая-то определённость с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешёл в аренду. Также подписали Аслана Дудиева», — цитирует Матюшенко ТАСС.
В минувшем розыгрыше ФНЛ 20-летний Мелкадзе забил 11 голов в 26 матчах.