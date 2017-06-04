Маттеус: 25 голов Модеста важнее, чем мячи Обамейянга и Левандовского

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус выделил достижение форварда «Кёльна» Антони Модеста, который забил 25 голов (3 — с пенальти) в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги.
«Гонка бомбардиров удалась на славу. 31 гол от Пьера-Эмерика Обамейянга и 30 голов от Роберта Левандовского говорят сами за себя. Но сенсацией стал Антони Модест из „Кёльна“ — его 25 голов важнее, чем мячи Обамейянга и Левандовского. „Кельн“ забил 51 гол, из них 25 на счету Модеста. Он очень важен для своей команды», — цитирует Маттеуса Bild.
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