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Самедов: с Черчесовым готовы тренироваться хоть 24 часа

4 июня 2017, воскресенье. 17:20. Футбол

Полузащитник сборной России Александр Самедов на пресс-конференции в преддверии контрольного матча со сборной Венгрии, который состоится в Будапеште 5 июня, рассказал о работе команды под руководством Станислава Черчесова.

«Тренировки переносим хорошо. Со Станиславом Саламовичем готовы тренироваться хоть 24 часа. Всё хорошо.

Мы поработали 10 дней, сделали хорошую работу. Медицинский штаб за нами следит, говорят, что мы прибавляем.

В быту нет никаких проблем. Мы все давно знакомы. Всё нормально", — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Александр Самедов Станислав Черчесов
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
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