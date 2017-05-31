Дзюба: мастодонты в сборной — Акинфеев и Самедов, а я на лидерство не претендую

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России, и рассказал, кто является лидером в национальной команде.
«Кто на данный момент «дядька» в сборной? Не хотелось бы переходить на личности, может, кто-то себя таковым считает, а я его не назову. Всё-таки мастодонты в команде есть, это, наверное, Игорь Акинфеев и Александр Самедов. Ребята и по возрасту подходят под данное определение, они и должны повести за собой команду. Я к этому отношусь спокойно, ребята знают, что со мной можно пойти хоть на войну, а на капитанство и лидерство я не претендую. Когда наступит Кубок конфедераций, тогда посмотрим. Главное, чтобы все психологически и физически все выдержали. Чемпионат Европы показал, что большие турниры проходят на совсем другом уровне.
Между собой мы в команде решили, что хотим добиться победы на Кубке конфедераций. Понятно, что нужно двигаться к этому постепенно и сначала выйти из группы, которая у нас очень сильная. Нам со всеми будет непросто, но хочется победить в полуфинале, а дальше — последний шаг. «Главное не победа, а участие» — это не про нас.
У меня нет определённой цели забить столько-то мячей на КК. Планирую максимально помочь сборной. Всё-таки футбол — это командный вид спорта, у нас есть кому забивать. Главное — хорошо подготовиться.
Главный вывод после неудачного ЧЕ? Нужно быть готовыми психологически. На таких турнирах все попадают в состояние прострации, люди меняются. Когда ты на передовой, начинаешь вести себя по-другому», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Расписание матчей Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»