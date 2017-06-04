Самедов — о финале Лиги чемпионов: расстроился, потому что болел за «Ювентус»

Полузащитник сборной России Александр Самедов на пресс-конференции в преддверии контрольного матча со сборной Венгрии, который состоится в Будапеште 5 июня, признался, что в финале Лиги чемпионов болел за «Ювентус». Победителем турнира стал «Реал», который разгромил итальянскую команду со счётом 4:1.
«Мы смотрели первый тайм финала Лиги чемпионов вместе, а второй уже кто где. Честно, я расстроился, потому что болел за „Ювентус“. Но „Реал“ стоит поздравить», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Первые 15 минут смотрел с командой, а потом тренерским штабом решили уйти, чтобы не сковывать команду в эмоциях», — поведал в свою очередь главный тренер сборной России Станислав Черчесов.