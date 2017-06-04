Кэррик отметился голом в матче в его честь на «Олд Траффорд»

В воскресенье на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч в честь 11-летия выступления за «Манчестер Юнайтед» 35-летнего полузащитника Майкла Кэррика.
Встречались команда «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года под руководством сэра Алекса Фергюсона с командой звёзд Кэррика во главе с Гарри Реднаппом.
Завершилась встреча вничью со счётом 2:2. Автором одного из голов стал сам Кэррик, отметившийся точным дальним ударом на 82-й минуте.
Все средства, собранные от проведения этого матча, будут направлены в благотворительные организации через фонд Кэррика.
«Манчестер Юнайтед»-2008 – Команда звёзд Майкла Кэррика – 2:2 (1:1)
Голы: Мендьета, 22 (0:1); Видич, 28 (1:1), Робби Кин, 62 (1:2); Кэррик, 82 (2:2).
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.