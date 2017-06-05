Нобоа: мы не разговаривали с Бердыевым на тему моего перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» полузащитник Кристиан Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой рассказал, что не обсуждал с бывшим тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым свой переход в «Зенит». Ранее СМИ утверждали, что Нобоа может вернуться в «Рубин» вместе с Бердыевым.
«Мы не разговаривали на эту тему. Курбан Бердыев пока не возглавил никакой клуб, так что мне нечего сказать об этих ожиданиях. Я же стал игроком «Зенита» уже официально.
Этот сезон был потрясающим – Лига чемпионов, Лига Европы. В прошлом году мы выиграли серебряные медали. Я всегда буду говорить: «Спасибо, тренер», — заявил Нобоа.
Эквадорский футболист надеется, что будет побеждать с «Зенитом» в матчах Лиги чемпионов, как он это делал в составе «Ростова».
«Незабываемый момент. Это просто праздник играть против таких футболистов. Я очень рад, что снова поучаствовал в этом турнире, что мы победили «Баварию» в Ростове. Хочу добиваться таких же успехов с «Зенитом», обыгрывать в Лиге чемпионов такие же классные команды», — поведал Нобоа.
«Ростов» — это клуб, который дал мне очень многое. Это было прекрасное время, все бы игрокам пожелал бы такой карьеры. Все были дружелюбны, на том этапе это был идеальный вариант для меня. А сейчас время нового вызова", — заявил 32-летний полузащитник.
Полную версию эксклюзивного интервью с Кристианом Нобоа читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.