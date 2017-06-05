Мейер отклонил предложение «Шальке-04» о продлении контракта

Полузащитник «Шальке-04» Максимилиан Мейер отклонил предложение клуба относительно продления контракта. Действующее соглашение футболиста с гельзенкирхенским клубом в силе до лета 2018 года.
«Да, я получил предложение относительно пролонгации соглашения. Однако вместе с моим агентом решил не принимать его. Пока не знаю, буду ли играть в «Шальке» в следующем сезоне. Но очевидно, что я должен найти себе лучшее применение», — приводит слова Мейера Bild.
Ранее сообщалось, что Мейер может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Полузащитник «Шальке-04» Мейер может продолжить карьеру в Англии