Агент Тухеля обвинил «Боруссию» Д в пристрастном отношении к его клиенту

Олаф Майнкинг, агент бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля, обвинил руководство немецкого клуба в пристрастном отношении к его клиенту. «Боруссия» рассталась с Тухелем по окончании минувшего сезона. По словам исполнительного директора клуба Ханс-Йоахима Ватцке, руководство не нашло оснований для дальнейшего сотрудничества с Тухелем.
«Футболистам было дозволено после матча с «Монако» выражать свои чувства и эмоции. А почему это не принималось в случае с Тухелем, который всегда защищал игроков? Почему же применяются двойные стандарты и зачем критике подвергается только Тухель?» — цитирует Майнкинга Sport Bild.
Ранее немецкие СМИ писали о конфликте между Тухелем и Ватцке, который имел место после взрывов около автобуса команды перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухелю не понравилось, что решение о проведении игры на следующий день после взрывов было принято без него. Руководство «Боруссии» в свою очередь отмечает, что не игнорировало мнение тренера.