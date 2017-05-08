Раубалл: Тухель? Известно, что в сложных ситуациях Ватцке думает не о себе

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалл прокомментировал разногласия между главным тренером команды Томасом Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке. Раубалл отметил, что в «Боруссии» никто не допускал этических нарушений в отношении тренера. Ранее сообщалось, что Тухель недоволен тем, что решение о сроках проведения первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) после взрывов у автобуса «Боруссии» было принято без него.
«Нужно было принимать быстрое решение и сообщить об этом. Мы получили информацию, что всё относительно спокойно. А о серьёзности травм Бартры мы узнали лишь вечером. На следующий день все получили право высказаться относительно сроков проведения игры с «Монако». В том числе и Тухель. Что же касается Ватцке, то давно известно, что в сложных ситуациях он думает не о себе, а о клубе», — цитирует Раубалла Bild.
В результате взрывов у автобуса «Боруссии» игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы и был прооперирован на правой руке и запястье.