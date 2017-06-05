Зобнин: игры с Венгрией и Чили будут показательными, мы поработали над ошибками

Полузащитник сборной России Роман Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой выразил мнение, что национальная команда сделала выводы из товарищеских матчей в марте со сборными Кот-д’Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3). По его словам, предстоящие контрольные встречи с командами Венгрии и Чили станут показательными перед Кубком конфедераций.
«Пришло ли какое-то осознание после матчей с Кот-д’Ивуаром и Бельгией, что сыграли действительно плохо? Нужно просто перестраиваться быстрее к скоростям, которые показывают европейский футбол и другие сборные. Но перестраиваться на этот уровень достаточно сложно психологически. Особенно когда постоянно живёшь в одном мире — в российской Премьер-Лиге. Сейчас нам предстоят два контрольных матча перед Кубком конфедераций – со сборными Венгрии и Чили. Каждый из этих матчей будет показательным. Мы сделали работу над ошибками и сейчас должны улучшить свою игру. У нас не так много матчей, поэтому каждый из них — на вес золота, в каждом что-то видно», — заявил Зобнин.
Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Венгрии сегодня, 5 июня, а матч со сборной Чили запланирован на 9 июня.